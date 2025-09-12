Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yoğun iş temposuna rağmen sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan çocukların isteğini geri çevirmedi. Eymir Mahallesi’nde yaşayan minikler, parklarına kale yapılması için çektikleri videoyu Odabaşı’na gönderdi. Çocukların samimi talebine kayıtsız kalmayan Başkan Odabaşı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine hemen talimat vererek kalelerin hazırlanmasını istedi.

Kısa sürede imalatı tamamlanan kaleler, Papatya Parkı’na yerleştirildi. Futbol toplarıyla birlikte kalelerine kavuşan çocuklar doyasıya maç yaparak büyük sevinç yaşadı. Minikler, isteklerini yerine getiren Başkan Odabaşı’na teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından çocukların mutluluğunu “Amcanız gülen yüzünüze, ışıltılı gözlerinize kıyamaz...” notuyla paylaşan Odabaşı, “Çocuklarımızdan gelen içten bir talebi yerine getirmek bizim için görevden öte bir mutluluk. Papatya Parkı’na yerleştirdiğimiz kalelerle umarım keyifli maçlar yaparlar. Gölbaşı’nda her çocuğun güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.