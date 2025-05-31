Gece saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bir operasyon daha gerçekleşti. Operasyonlar belediye başkanları gözaltına alındı. Bunun üzerine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yapılan bu operasyonlara tepki göstererek, belediye başkanlarına yönelik yapılan gözaltı ve tutuklamaları “hukuk katliamı” olarak nitelendirdi.

Başkan Güner, yaptığı yazılı açıklamada, hukukun siyasete alet edildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: “Sokağa çıktığınızda hangi yurttaşa sorarsanız sorun, hukukun siyasete alet edildiğine inandığı halde, milletten yetki alan belediye başkanlarımıza yönelik gece yarısı baskınları ve gözaltıların sürdürülmesi, hukuka ve adalete olan inancı da yerle bir etmektedir.”

"Hukuk Katliamı!"

Operasyonların siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını dile getiren Güner, “itirafçı yaratma” yöntemine de dikkat çekerek: “Tutuklayıp itirafçı yaratılan ve ‘iftira et kurtul’ denilen yöntemlerle belediye başkanlarımızı gözaltına almak, tutuklamak apaçık hukuk katliamıdır. Kurmak istedikleri bu düzene milletimiz izin vermeyecektir.” dedi

"Millet Kazanacak!"

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik müdahalelerin halk iradesine saygısızlık olduğunu vurgulayan Güner, sözlerini şöyle tamamladı: “İrade milletindir. Seçtiği kişiyi görevden alacak olan da yalnızca millettir. Buna karşı atılan her adımın karşısındayız ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda demokrasi kazanacak, millet kazanacak.”

Güner’in bu açıklamaları, son dönemde yerel yönetimlere yönelik artan yargı müdahalelerine karşı siyasi çevrelerden yükselen tepkilerle aynı doğrultuda değerlendiriliyor.