Bartın-İnkumu yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın’dan İnkumu istikametine seyir halinde olan M.H. (49) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen S.K. (45) yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 78 yaşındaki M.Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.