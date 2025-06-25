Kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere düşmesi Ankara'da alarm zillerini çaldırdı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), yaşanan su krizi üzerine acil bir toplantı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'Acil Eylem Planı' toplantısında, su yönetimi ve tasarruf konusunda bir dizi önlem masaya yatırıldı.

ASKİ tarafından yapılan bu toplantıda, önemli kararlar alınırken, vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, barajlardaki su seviyesinin kritik eşiğe dayanmasıyla birlikte, Ankara'yı zorlu bir yaz dönemi bekliyor.