Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale, 2’nci gününde de sürüyor.

Sındırgı ilçesi kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İhbarla bölgeye 3 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz sevk edildi. Havanın kararmasının ardından müdahale, 17 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı, 9 iş makinesi ve 110 personelle karadan devam etti. Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.