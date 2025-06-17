Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan “Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı” iddiasının doğru olmadığını belirterek, kamuoyuna resmî bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaya konu evrakın adli bir kanaat değil, yalnızca adli sürecin bir parçası olarak hazırlandığına dikkat çekildi.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“'Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberi doğru değildir; aksi yönde sosyal medyaya yansıyan evrak, adli bir kanaati değil, adli bir süreci ifade etmektedir.”

Uzman Görüşü: İntihar Niyeti Yok

Hastanede çocuklara müdahale eden uzmanlar tarafından verilen raporlarda, çocukların kendilerine zarar verme niyeti taşımadıkları açıkça ortaya kondu. Olay sonrası çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri sağlanmaya devam ediliyor.

Evrak Neden Düzenlendi?

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yaşanan olay adli vaka olarak değerlendirildi. Bu kapsamda “intihar şüphesi tutanağı” düzenlenmesi, adli süreçler çerçevesinde rutin bir uygulama olarak yapıldı. Böylece olayın herhangi bir kasıt, ihmal veya suç unsuru taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

“Bu tür olaylar adli makamlarca titizlikle incelenmekte, ifade tutanakları alınmakta ve her yönüyle değerlendirilmektedir.” denildi.

Bakanlık’tan Güvence: “Her Çocuk Güvende”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki tüm çocukların; sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.

“Bakanlığımız, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla her bir çocuğun ihtiyaçlarını titizlikle izlemekte ve desteklemektedir.”

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

DMM açıklamasında ayrıca, sosyal medyada asılsız haberlerin yayılmasına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı ve şu sözlerle tamamlandı:

“Kamuoyunu yanlış yönlendiren asılsız haberlere itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.”

“Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı” haberi doğru değildir; aksi yönde sosyal medyaya yansıyan evrak; adli bir kanaati değil, adli bir süreci ifade etmektedir.



İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir bakımevinde 5 çocuğun aynı çamaşır… pic.twitter.com/13Z2X0dvx6 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 17, 2025