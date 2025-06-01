Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bağlum Mahallesi’nde devam eden İvedik-Bağlum-Havalimanı bulvar projesinde sona yaklaşıldığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projede çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Özarslan, bölgedeki mahalle muhtarları ve dernek başkanlarıyla birlikte saha incelemesi yaptı.

Başkan Özarslan, “Bu proje, bölgemiz için ameliyat niteliğinde çok önemli ve değerli bir çalışma. Zorlu süreçler yaşanıyor ancak sabırlı olmamız gerekiyor. Proje tamamlandığında, hafriyat kamyonları ve ağır tonajlı araçlar şehir içi yollardan kaldırılacak, sadece belirlenen saatlerde ve alternatif güzergâhlar üzerinden geçiş sağlanacak. Böylece Bağlum’da toz-toprak sorunu sona erecek, caddelerimiz pırıl pırıl olacak” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 18 kilometrelik bulvarın birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Özarslan, projeyle Bağlum, Keçiören ve Ankara’ya önemli bir nefes aldıracağını söyledi. “Bağlum’un hafriyat çilesini sona erdirerek yaşam kalitesini artıracağız. Şimdiden projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bağlum Mahallesi’nde devam eden İvedik-Bağlum-Havalimanı bulvar projesindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projede çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Özarslan, mahalle muhtarları ve dernek başkanlarıyla birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Özarslan paylaşımında, “Bu proje, bölgemiz için ameliyat niteliğinde çok önemli ve değerli bir çalışma. Zorlu süreçler yaşanıyor ancak sabırlı olmamız gerekiyor. Proje tamamlandığında, hafriyat kamyonları ve ağır tonajlı araçlar şehir içi yollardan kaldırılacak, sadece belirlenen saatlerde ve alternatif güzergâhlar üzerinden geçiş sağlanacak. Böylece Bağlum’da toz-toprak sorunu sona erecek, caddelerimiz pırıl pırıl olacak” ifadelerini kullandı.