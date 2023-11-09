Bağcılar'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralanırken caddede bir süre her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Kaza, Yüzyıl Mahallesi Batışehir Caddesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 VA 4066 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Esenler istikametinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulup karşı şeride geçen araç karşı yönden gelen otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşıp tekrar kendi şeridine giren araç yan dönerek durdu.Hafif ticari aracın arkasında ilerleyen bir servis minibüsü kaza anında yavaşlayınca 3 araç daha kazaya karıştı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza nedeniyle 9 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Hafif ticari araç sürücüsü ve yolcu kazayı yara almadan atlatırken 2 kişi ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.Servis minibüsü şoförü Ertuğrul Simar "Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum Hızım 50-60 kilometre arasındaydı. Aşağıdaki araca vurmayayım diye frene basınca araba yağıştan dolayı yan döndü. Yan dönünce direğe vurdum ve araba kaldı. Bir polis arabası bana vurdu. Yanımdan bir kamyon teğet geçti. Beni sürükledi. Diğer araba da geldi benim arabaya vurdu olay bundan ibaret. " dedi.

Batışehir Caddesinde bir süre her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.