Olay, Eyüpsultan'nın Güzeltepe Mahallesi’nde 30 Haziran akşamı yaşandı. Bir evde yaşanan tartışmada Recep Kütükçü (54), bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay günü 112 Acil Servis’e yapılan ihbarda, babanın bıçağın üzerine düşerek yaralandığı söylendi. Sağlık ekipleri, Recep Kütükçü’nün sağ dizinden derin bir bıçak yarası alarak kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın şüpheli olması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı.

Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Olay günü 112 Acil Servis’e yapılan ihbarda, babanın bıçağın üzerine düşerek yaralandığı söylendi. Sağlık ekipleri, Recep Kütükçü’nün sağ dizinden derin bir bıçak yarası alarak kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın şüpheli olması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı.

Şüpheliler Olayı “Kaza” Olarak İfade Ediyor

Gözaltına alınan anne F.K. ve iki oğlu, babalarının kendilerine bıçakla saldırdığını, tartışma sırasında düşerek bıçağın bacağına saplandığını iddia etti. Anne F.K. ifadesinde, eşinin daha önce de alkollü iken kendilerini yaraladığı ve tehdit ettiği yönünde bilgiler verdi.

Güvenlik Kameraları ve Kanlı Deliller Ele Geçirildi

Polis, ifadelerle çelişen güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kamera kayıtlarında şüphelilerin olay sonrası evdeki kanlı eşyaları dışarı taşıyarak çöpe attığı tespit edildi. Çöp konteynırında kanlı şort, bez ve sandalye bulunurken evdeki iki bıçağa da el konuldu. Dairenin olay sonrası temizlendiği belirlendi.

Adliyeye Sevk Edildiler: Anne “Kaza” Dedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından anne F.K., iki oğlu ve onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Anne F.K.,'nın, “Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu” diye savunma yaptığı öğrenildi.