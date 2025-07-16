Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürerken, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Öte yandan, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Yangına, çok sayıda hava aracı, arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildiği belirtilirken, yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit olmadığı ifade edildi.

Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın riski taşıyan alanlarda ateş yakmamaya çağırdı.