Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrail’de bulunan yaklaşık 300 Polonya vatandaşının tahliyesine başlandığını açıkladı. Vatandaşların otobüslerle Ürdün'e taşınacağı, ardından Amman'dan uçakla ülkelerine dönecekleri belirtildi.

Almanya: Amman’dan Frankfurt’a Özel Uçuş

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’deki vatandaşlarının Ürdün üzerinden tahliyesi için charter uçuşlar organize ediyor. Vatandaşların İsrail’den Amman’a kara yoluyla ulaşmaları gerekiyor. Ayrıca Almanya, İsrail'den 4 bin, İran'dan ise 1000 vatandaşının tahliye edilmek üzere başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İrlanda: AB Toplantısı ve Tahliye Hazırlığı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının toplantısında, İsrail ve İran'daki vatandaşların tahliyesini görüşeceklerini belirtti. İran'da yaklaşık 30, İsrail'de ise 200 İrlanda vatandaşının bulunduğu açıklandı.

Hollanda: Seyahat Uyarısı ve Destek

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, vatandaşlara İsrail'den ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakanlık, İsrail için “kırmızı kodlu” seyahat uyarısı yayımlayarak bölgenin çok tehlikeli olduğunu duyurdu.

Bulgaristan: Uygun Zaman Bekleniyor

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, İsrail’deki Bulgar vatandaşlarının güvenli tahliyesi için uygun zamanı beklediklerini bildirdi. Ülkedeki uçuş iptalleri nedeniyle binlerce İsrailli turistin Bulgaristan'dan ayrılamadığı belirtildi.

Hırvatistan ve Slovenya: Kara Yolu Seçeneği

Hırvatistan’ın Tel Aviv Büyükelçisi, 59 vatandaşın tahliye başvurusunda bulunduğunu, alternatif olarak Ürdün ve Mısır üzerinden kara yolu geçişlerinin değerlendirildiğini söyledi. Slovenya ise 3 vatandaşının İran'dan tahliye için başvurduğunu açıkladı.

Diğer Avrupa Ülkeleri: Tahliye Süreçleri Başladı

İngiltere, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğu çalışanlarının ailelerini ülkeden çıkardı.

Çekya, 66 vatandaşını tahliye etti.

Slovakya, 73 kişiyi İsrail ve Ürdün’den uçakla çıkardı.

Litvanya, 125 vatandaşını tahliye ediyor.

Kuzey Makedonya, tahliyeyi Mısır üzerinden gerçekleştirecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Sırbistan’dan Destek

GKRY, Orta Doğu’dan üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine yardım için mekanizma oluşturdu. Sırbistan ise kriz masası kurarak ilk etapta 12 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.