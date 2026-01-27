Olay, 14 Ocak’ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında “yan bakma” meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) ağır yaraladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atlas Çağlayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aileye tehdit mesajları soruşturmayı genişletti

Cinayet sonrası Atlas Çağlayan’ın ailesine telefon üzerinden tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu tehditlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şanlıurfa’da 1 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, F.K. (31) isimli şüpheli Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul’a getirilerek işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.