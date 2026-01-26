Geçtiğimiz yıl başta olmak üzere son yıllarda yağışların azalması ve kuraklık ile su krizinin gündeme gelmesinin ardından uzmanlardan kamuoyuna uyarılar yapılmaya başlandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri İsmail Küçük, su krizine dair yürütülen iklim değişikliği tartışmalarına farklı bir pencereden bakarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kuruyan göllerden artan sel felaketlerine kadar birçok sorunun iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını savunan Küçük, asıl sorunun yıllardır uygulanan yanlış su yönetimi politikaları olduğunu vurguladı. Suyun yalnızca fiziksel değil; ekolojik, politik ve toplumsal bir varlık olduğuna dikkat çeken Küçük, mevcut anlayışın doğanın dengesini bozduğunu söyledi.

“PET ŞİŞEDEKİ SU ÖZGÜR DEĞİLDİR”

Suyun doğal bir döngüye sahip olması gerektiğini vurgulayan Küçük, “Su bardağa veya pet şişeye hapsedildiği zaman artık o su mudur? Masalarımızdaki bu suların buharlaşma özgürlüğü bile yok. Bunlar hapsedilmiş, esir sular” diyerek ekosistemin sürekliliğinin suyun özgürlüğüne bağlı olduğunu ifade etti.

“SİYASETÇİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KALKAN YAPIYOR”

Hava durumu ile iklim kavramlarının birbirine karıştırıldığını belirten Küçük, yaşanan her sel felaketinden sonra siyasetçilerin “İklim değişti, o yüzden oldu” açıklamalarını eleştirdi. Küçük, “Daha yağmurun kuyruğu havadayken siyasetçiler açıklama yapıyor. Her meteorolojik olay iklimden etkilenir ama bir yeri su basmasının nedenini sadece iklim değişikliğine bağlamak, sorumluluktan kaçmaktır. İstatistiklere baktığımızda geçmişte çok daha sıcak veya çok daha yağışlı yıllar gördük.” dedi.

ARAL GÖLÜ ÖRNEĞİ: İKLİM Mİ, KÖTÜ YÖNETİM Mİ?

Kamuoyunda iklim değişikliği nedeniyle kuruduğu sanılan Aral Gölü’ne dikkat çeken Küçük, “Aral Gölü’nün bu hale gelmesinin iklimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen havzaya gelen suların çevrilip tarımda kullanılmasıyla ilgili bir yönetim hatasıdır.” şeklinde konuştu. Benzer hataların Türkiye'deki havzalarda da yapıldığını, sanayinin ve nüfusun suyun olmadığı bölgelere yığılmasının su krizini tetiklediğini ekledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.