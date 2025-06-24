ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, taraflara anlaşmayı ihlal etmeme çağrısında bulundu.

Trump, yaptığı paylaşımda, “Ateşkes şu anda yürürlükte. Lütfen bu ateşkesi ihlal etmeyin” ifadelerine yer verdi.

Ne Olmuştu?

İran ve İsrail arasında son haftalarda yaşanan gerilim, karşılıklı tehditler ve saldırı girişimleriyle tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Bölgedeki tırmanan çatışma riski, uluslararası kamuoyunda endişeye neden olurken, birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. ABD, krizin daha da büyümemesi için diplomatik girişimlerde bulunmuş, tarafları müzakere masasına çekmeye çalışmıştı. Açıklanan ateşkesin bu çabaların bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.