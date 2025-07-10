Sakarya'nın Geyve ilçesinde arının sokması sonucu alerjik şok geçiren Barış Şen (31), hastanede hayatını kaybetti.

Caretta caretta yavruları denize kavuştu
Caretta caretta yavruları denize kavuştu
İçeriği Görüntüle

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.

Barış Şen, bugün öğle vakti Umurbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: DHA