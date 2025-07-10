Jennifer Lopez, ‘Up All Night Live In 2025’ dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye 6 yıl aradan sonra yeniden geliyor. 23 Temmuz’da Antalya’da sahne alacak olan yıldız sanatçı, konserin hemen ertesi günü doğum gününü de Türkiye’de kutlayacak. Lopez, 85 kişilik ekibiyle Antalya’ya gelirken, sahne performansında 50 dansçı ve 42 kişilik kareografi ekibiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser boyunca 35 şarkı seslendirecek olan Lopez’in sahne hazırlıkları titizlikle yürütülüyor.

3 Katlı, 14 Kişilik Özel Villa: ‘The Cave’ ile Lüksün Zirvesi

Jennifer Lopez, Antalya’da Regnum Carya Otel’in en özel konaklama alanlarından biri olan ‘Crown Villa’da kalacak. 3 katlı, toplam 3 bin 500 metrekarelik alana sahip ve 14 kişinin konaklayabildiği bu ultra lüks villa, ‘The Cave’ adlı mağara konseptli özel odasıyla dikkat çekiyor. Villada 8 yatak odası, 6 giyinme odası, özel sinema salonu, havuz üstü bar, SPA alanı, şömine ve sauna gibi birçok ayrıcalıklı donanım yer alıyor.

Nevresimden Bornoza Kadar Özel Tasarım

Jennifer Lopez’in kalacağı villada, adının baş harflerinin işlendiği özel tasarım nevresim ve bornozlar kullanılacak. Golf ve havuz manzaralı tripleks villada yer alan ‘The Cave’ mağara odasında; özel yapım ithal ahşap döşeme, ateş çukurlu şömine, oturma ve çalışma alanları, tam donanımlı mutfak, yemek odası, playstation odası ve karartmalı perde sistemi gibi lüks detaylar da yer alıyor. Ünlü yıldızın bu özel villada hem dinleneceği hem de yeni yaşını kutlayacağı aktarıldı.