Ilgınköy Mahallesi yakınlarındaki bir arazide park halindeki hafif ticari araçta, bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, dün saat 17.30 sıralarında jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri, araçtaki evli ve 1 çocuk babası Savaş Ok'un cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, ailesiyle zeytin ve zeytinyağı satışı işi ile uğraştığı öğrenilen Ok'un vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Savaş Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA