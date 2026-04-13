Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Antalya'da uyuşturucu ticaretine yönelik, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen 2 operasyonda 425 bin sentetik hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta arama yapıldı. Şüphelilerin, maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik hapları bağımlılara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. (DHA)