Olay, gece geç saatlerde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın önünü evine gitmek üzereyken kesti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, saldırgan yanında bulunan bıçakla Dayık’a saldırdı.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adem Dayık, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dayık’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.