Antalya Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre; 09 Nisan Çarşamba gününden itibaren, bölgemiz genelinde (Antalya’nın iç kesimleri, Muğla, Isparta ve Burdur) sıcaklıkların hissedilir derecede (4 ila 6) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayımlanacak olan tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

Başlama Zamanı:

09.04.2025 – 00:00 TSI

Bitiş Zamanı:

12.04.2025 – 09:00 TSI"