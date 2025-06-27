Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin Türkiye Cumhuriyeti'nin en gelişmiş beşinci ilçesi olduğunu açıkladı. Yaşar, ilçenin 16 yılda örnek bir belediye haline geldiğini vurguladı. Yenimahalle'nin dışında Ankara'nın Çankaya ilçesi ise ikincilikte yerini aldı.

"Örnek alınan belediye olduk!"

Başkan Yaşar açıklamasında, Yenimahalle Belediyesi’nin kararlı çalışmaları, yatırımları ve halkla kurduğu güçlü bağ sayesinde ülke genelinde tanınan ve örnek alınan bir yerel yönetim modeli oluşturduğunu belirterek; "16 yıldır yükselen bir ivmeyle giderek çoğalan ve güçlenen bağımızla, emekçilerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla, projelerle ve yatırımlarla, tüm Türkiye'de bilinen, takip edilen, örnek alınan bir belediye olduk." dedi

Başkan Yaşar’ın vurguladığı gelişmişlik, sadece altyapı ve üstyapı projeleriyle sınırlı kalmayıp; sosyal, kültürel ve çevresel alanlardaki hizmetlerle de destekleniyor. Eğitimden sağlığa, gençlik projelerinden yaşlılara yönelik hizmetlere kadar birçok alanda öncü çalışmalar gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, bu başarıyı katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışına borçlu olduğunu ifade ediyor.

Peki listenin ilk 10'uncu sırasında hangi ilçeler yer alıyor?

Yapılan araştırmaya göre, en gelişmiş 10 ilçe sırasıyla şöyle: Şişli (İstanbul), Çankaya (Ankara), Beşiktaş (İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Yenimahalle (Ankara), Bakırköy (İstanbul), Fatih (İstanbul), Nilüfer (Bursa), Ataşehir (İstanbul), Başakşehir (İstanbul).