GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın en yeni ve modern fuar alanı olmaya hazırlanan Altındağ Belediyesi Fuar, Organizasyon, Düğün ve Etkinlik Merkezi, Başkent Millet Bahçesi içerisinde çok yakında hizmete girecek. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, fuar alanında düzenlenen törenle hem yeni etkinlik merkezini tanıttı hem de belediyenin araç filosuna katılan 40 yeni aracı kamuoyuna duyurdu.

“BİR AY ÖNCE 22 ARAÇ DAHA FİLOMUZA KATILDI”

Başkan Dr. Tiryaki, “Bugün burada her zamanki gibi mütevazı törenler yapıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak geçmiş dönemlerden de alışılageldiği gibi, içten, samimi, mütevazı ve fazla para harcamadan, tarihe bir not düşmek, bir kayıt bırakmak anlayışıyla sade törenler düzenliyoruz.” diyerek törendeki yaklaşımı özetledi.

Yeni alınan araçların tamamen belediyenin kendi bütçesiyle temin edildiğini vurgulayan Tiryaki, “Bugün burada hizmete aldığımız araçlardan 15 tanesi yeni. Yaklaşık bir ay önce 22 araç daha filomuza katılmıştı. Şu an alım süreci devam eden 7 çöp kamyonu da var. Onların gelmesini beklemedik.” dedi.

“HASTANELERE VE ÜNİVERSİTELERE ÇORBA DAĞITMA ARACI FİLOYA KATILDI”

Belediyenin kiralama yöntemini bırakıp, kendi mülkiyetindeki araçlarla hizmet üretmeye yöneldiğini belirten Başkan Tiryaki, “Kısa süre içerisinde araçlarımızın tamamını yenileyerek, kiralama yapmadan bu hizmetleri kendi araçlarımızla sunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Yeni araçlar sadece rutin belediyecilik hizmetleri için değil, afetlere hazırlık amacıyla da çeşitlendirildi. Başkan Tiryaki, “Allah korusun ama bu ülkede sık sık afetlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle beş bin kişiye dört çeşit yemek çıkarabilecek büyük bir yemek tırı, görevli personelin kalabileceği bir barınma aracı ve Ankara’da hastaneler ile üniversitelerde çorba dağıtımı yapacak bir çorba aracı da filomuza eklendi.” diyerek, doğal afetler ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmak için özel donanımlı araçlar satın alındığını belirtti.

“FUAR ALANLARINDA CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK”

Altındağ’ın sosyal yaşamına büyük katkı sağlaması beklenen yeni Fuar, Organizasyon, Düğün ve Etkinlik Merkezi de ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Tiryaki, Başkent Millet Bahçesi içinde yer alan alanın sadece Altındağ’a değil, tüm Ankara’ya hizmet verecek şekilde planlandığını belirtti.

Törenin Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenmesinin nedenine de değinen Tiryaki, “Burası Altındağ’da çok değerli bir mekan. Beş altı aydır burada çalışmalar yürütüyoruz. Henüz tamamlanmış değil. Kapalı otopark alanlarında ve yeşillendirme çalışmalarında eksiklerimiz var. Ancak toplantı alanları ve fuar alanlarında ciddi bir çalışma yaptık.” dedi.

“DÜĞÜN SALONLARI, YEMEKLİ TOPLANTILAR, FUARLAR...”

Yeni merkezin çok amaçlı bir yapıda tasarlandığını belirten Tiryaki, “Toplantı salonları, yemekli davet mekanları, düğün organizasyonları ve büyük fuar etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir tesis oluşturduk. Bundan sonra Ankara’nın dört bir yanından gelen vatandaşlarımıza bu modern alanda hizmet vereceğiz.” dedi.

Fuar alanının kısa sürede hizmete açılacağını duyuran Başkan Tiryaki, “Mayıs ayı içerisinde burayı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katkıları olmasaydı, bu projeyi belki bir yıl sonra ancak gerçekleştirebilirdik.” şeklinde konuştu.

Törenin ardından davetlilere mobil mutfakta hazırlanan yemek ikram edildi. Program, kurdele kesimi ve fuar alanının gezilmesiyle sona erdi.