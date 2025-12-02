Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelli Meclisi ile MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Yerelde Erişilebilirlik Sorunları ve Çözümleri” başlıklı paneli bugün gerçekleştirdi.
Konuklar, program öncesi sıcak içecek ikramı ve müzik dinletisi ile karşılandı.
Panelde; Ankara’daki engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları erişilebilirlik sorunları, çözüm önerileri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Etkinliğe, AKK Engelli Meclisi Başkanı Muhammet Nuri Yaman, yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü futbolcuları, yerel yönetim temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.
Programın ikinci bölümünde söz doğrudan engelli vatandaşlara verilerek sorunlar ve çözüm talepleri ilk ağızdan dinlendi.