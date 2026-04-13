Ankara’da CHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasını protesto etti. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde, tutuklama kararına sert tepki gösterildi.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, yaptığı açıklamada gözaltı ve tutuklama sürecinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Ortada bir suç yok. Tutuksuz yargılama esastır. Bu süreç siyasi bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise iktidarın yargı üzerinden muhalefeti baskı altına almaya çalıştığını öne sürerek, “Bize geri adım attıramazlar. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sürecin hukuksuz olduğunu belirterek, farklı dosyalarda benzer işlemlerin yapılmadığını savundu ve “Bu tutuklamanın kimseye faydası yok” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise yargının bağımsızlığını yitirdiğini iddia ederek, yaşananları “zor bir dönem” olarak nitelendirdi.

Açıklamaların ardından partililer Adalet Bakanlığı’na yürümek istedi. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında milletvekilleri ve katılımcıların bir kısmı gazdan etkilendi.

CHP’li Gamze Taşcıer müdahaleye tepki göstererek, “Demokratik haklarımız engellendi” dedi. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise yaşananların “anayasal protesto hakkına müdahale” olduğunu savundu.

Eylem, müdahalenin ardından dağıldı.