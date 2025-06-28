ABB, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve Başkentlilerin toplu taşıma hizmetinden kesintisiz faydalanmasını sağlamak amacıyla, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kent genelinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Yeni uygulama kapsamında, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman’da toplam 44 yeni otobüs metro ring hattı devreye alınacak. Yeni hatlarla birlikte metro istasyonlarına entegre edilen ring hatlarının sayısı 209’a ulaşacak.

Metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ise ücretsiz olacak. Yolcular EGO otobüs ring hattından metroya veya metrodan ring hattına geçiş yaparken ikinci bir ücret ödemeyecek.

Yeni Ring Hatları Üç Etapta Hizmete Giriyor

Yeni ring hatları, 1 Temmuz, 21 Temmuz ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde olmak üzere üç etapta devreye alınacak. 1 Temmuz’da “405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461” numaralı hatlardan Dışkapı Metro İstasyonu’na; “530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1” numaralı hatlardan ise Bilkent Metro İstasyonu’na düzenli ring seferleri gerçekleşecek.

Ayrıca, Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu’na da aktarma imkânı sağlanacak. 21 Temmuz ve 18 Ağustos’ta 32 yeni ring hattı daha devreye alınarak toplamda 44 yeni güzergâhta ring sistemi tamamlanacak.

Yaş Sınırı Olan Vatandaşlara Ulaşımda Ücretsiz Fırsat

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 62-64 yaş arası vatandaşlar, kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartlarıyla 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’dan ücretsiz faydalanabilecek.