Olay, dün saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulama sırasında 06 GBG 273 plakalı otomobil durduruldu.

Ekipler, aracın ön koltuklarında bulunan Yasin A. ve Arif A.’nın kimlik kontrolünü yaptığı sırada arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan araçtan indi. Tekalan, tabancayla polis memuru Ahmet Türkoğlu’na iki el ateş etti. Ardından aynı tabancayla başına ateş ederek kendisini yaraladı.

Ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yusuf Eray Tekalan ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Tekalan, bu sabah yaşamını yitirdi.

8 Farklı Suçtan Kaydı Bulundu

Tekalan’ın emniyet kayıtlarında tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasuçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay sırasında uygulama noktasından kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Arif A.’nın taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, Yasin A.’nın ise otodan hırsızlık ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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