Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki eğlence mekanı sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi tutuklandı, 3 işletme mühürlendi.

Geçen hafta pazartesi sabaha karşı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana gelen olayda, iki farklı mekanın sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre İsmail K., tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Bunun üzerine Sezai Ö. ve Ömer Ö. kardeşler ile yanlarında bulunan çalışanlar sopa ve tabanca ile karşılık verdi.

Saldırı sırasında İsmail K., sopa darbeleriyle yere düştü. Ardından tabancayla vurularak kolundan ve bacağından yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail K. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Sezai Ö. ve Ömer Ö. tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede bulunan 3 eğlence mekanı ise geçici süreyle mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.