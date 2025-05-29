Trafik Düzenlemeleri 8 Haziran'da Başlıyor

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, düzenlemelerin yarın saat 08.00'den başlayarak, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 08.00’e kadar devam edeceği belirtildi.

Trafiğe Kapatılacak Güzergâhlar ve Noktalar Şunlardır:

"Beypazarı Yolu 121. kilometresi (Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı),

İstanbul Eski Yolu 53. kilometresi (Çiğir köyü çıkışı),

55. kilometresi (Kurtboğazı tepe orta refüjü),

56. kilometresi (Dutözü Kavşağı),

58. kilometresi (Iğdır köyü dönüşü),

59. kilometresi (Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü)

ve 65. kilometresi (Uğurlu Köyü Kavşağı),

Konya Yolu 82. kilometresi (TŞOF Kavşağı),

Samsun Yolu üzerindeki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı"

Açıklamada ayrıca şu bilgiye yer verildi:

"Bu noktaların bariyerlerle kapatılacağı ve trafik akışının transit olarak sağlanacağı belirtildi."

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, kapatılacak kavşak ve dönüş noktalarında yaşanabilecek trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.