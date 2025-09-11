Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 08.24'te olan depremin merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak açıkladı. Yerin 11,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.