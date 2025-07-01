Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Macaristan Devleti tarafından Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in teklifi, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun desteği ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok Tamas'ın tensipleriyle Macar-Türk kültürel ve yükseköğretim münasebetleri ve Türkiye'deki 'Hungaroloji' eğitimine katkılarından dolayı Macar Liyakat Nişanı Komutan Haçı Devlet Nişanı'yla taltif edildi.

Ankara Üniversitesi'nde yapılan törende; Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis tarafından Prof. Dr. Ünüvar'a, Macaristan Devlet Liyakat Nişanı verildi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, akademisyenler ve davetliler katıldı.

'TÜRK TARİHİNİ EN İYİ ANLATAN MACAR KAYITLARIDIR'

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Bozay, Macar büyükelçiliklerinde mutlaka bir Türkolog bulunduğunun altını çizerek, "Onlardan aldığım bilgiler ve sonrasında yaptığım çalışmalarda gördüğüm Macar tarihi kayıtları dünyada Türk tarihini en iyi anlatan, aynı zamanda da en objektif kayıtlardır. Bunları tabii okuyacak sayıda elemanımız olmadığı için bazıları geride kalıyordu. Ve belki de tozlu raflarda kalacaktı. Ama Sayın Rektörümüzün, üniversitenin çabasıyla her yıl ortaya çıkacak 30 mezunumuzla yapacaklarımız var. Bu bölümün önümüzdeki dönem mezunlarının da çok faydalı işler, ülkemizin refahına ve bölgenin istikrarına katkıda bulunacağını ve bu uzmanlarımızla mezunlarımızla 3'üncü ülkelere Macaristan ile birlikte açılacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇOK İYİ DURUMDA'

Büyükelçi Matis ise Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin çok iyi bir durumda olduğunu söyledi. Bu durumun devam etmesi için çalışan insan sayısının artması gerektiğine vurgu yapan Matis, "Sayın Rektörüm hep bizimleydi. Tabii ki bu uzun bir yolculuk. 1'inci dönemi sırasında da özellikle Hungaroloji anabilim dalına daimi desteği ve Ankara Üniversitesi ile Macar üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok fazla çabası vardı. Sayın Rektör bizim için yakın bir dost. Sayın Rektöre bütün ülkem adına, milletim adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

'MACARİSTAN, TÜRKOLOJİ KONGRELERİNİN İLK KURULDUĞU ÜLKE'

Prof. Dr. Ünüvar da Binali Yıldırım'ın bu kaotik çağda birbirini anlayan devletlerin daha yakın görüşmesi, daha yakın çalışması gerektiğini sık sık kendilerine tavsiye ettiğini söyleyerek, "Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu nişan, şüphesiz bu çerçevede yaptığımız çalışmaların bir nişanesidir. Ona layık olmaya çalışacağız. Ama bunun bize sadece bir yetki değil, aynı zamanda sorumluluk verdiği inancındayım. Bundan sonra ömrümün sonuna kadar inşallah Türkiye-Macaristan ilişkilerinin çok daha iyiye gitmesi için gayret sarf edeceğime burada değerli hazirun önünde söz vermek istiyorum. Macaristan bizim için son derece kıymetli bir ülke. Macaristan Türkoloji kongrelerinin, hatta kürsülerinin ilk kurulduğu ülke" diye konuştu.