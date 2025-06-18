Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'taki kronik otopark sorununa çözüm getiren yeni kapalı otopark projesini tamamladı. Başkan Mansur Yavaş’ın katılımıyla açılan Ulus 100. Yıl Meydanı altına inşa edilen otopark, 208 araç kapasitesiyle hizmete girdi.

Ankara’nın tarihi ve merkezi noktalarından Ulus, günün büyük bölümünde araç yoğunluğu ve sınırlı park alanları nedeniyle sürücülere zorluk yaşatıyordu. ABB, bölgedeki trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla modern bir otopark inşa ederek vatandaşların kullanımına sundu.

Tarihi bölgeye modern çözüm

Yeni otopark, kamu kurumları, bankalar, iş merkezleri ve alışveriş alanlarının yoğun olduğu Ulus’ta hem kısa hem uzun süreli park ihtiyacını karşılayacak. Özellikle mesai saatlerinde artan araç trafiğine çözüm olması beklenen otopark, bölge esnafı ve ziyaretçiler için de büyük kolaylık sağlayacak.