Yangın, saat 13.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde, Ankara-Konya Karayolu üzerinde faaliyet gösteren alçı fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, yükselen yoğun duman çevreden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede yangının, fabrikanın çatı katında yürütülen kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangın sırasında fabrikada mahsur kalan 1 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi, tedbir amaçlı kontrol edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.