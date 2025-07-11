11.00 – 16.00 Arası Dikkat!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşırı sıcaklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmalarını önerdi. Belediyenin acil çağrı hattı Başkent153 ise olası sağlık ya da yardım talepleri için aktif durumda olacak.

Uyarılar Ne Zaman Geçerli?

Sıcak hava uyarısı 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 12.00’de başlayacak ve 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 18.00’e kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 4 ila 8 derece üzerinde devam etmesi beklenmektedir. Ankara il genelinde ise 15 Temmuz Salı gününe kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 38… pic.twitter.com/GuydAo9vDL Başkan Güngör'den orman yangınları mesajı İçeriği Görüntüle July 11, 2025