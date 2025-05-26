ANFA, bu çalışmayla hem yerli üreticiyi desteklemeyi hem de Ankara'yı mevsime uygun çiçeklerle renklendirmeyi hedefliyor.

ANFA’nın sosyal medya hesabı üzerinden video eşliğinde yaptığı açıklamada, “ANFA Genel Müdürlüğü olarak, sözleşmeli üretim modeli kapsamında Beypazarı seralarımızda yetiştirdiğimiz petunya fidelerini toprakla buluşturarak hem yerli üreticiyi destekliyor hem de Ankara’yı renk renk çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeli Üretimle Yetiştirilen Petunyalar Toprakla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Genel Müdürlüğü, sözleşmeli üretim modeli kapsamında Beypazarı’ndaki seralarda yetiştirilen petunya fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. ANFA, bu uygulama ile hem yerli üreticiyi destekliyor hem de Ankara’nın parklarını ve yeşil alanlarını renk renk çiçeklerle süslemeye devam ediyor.

ANFA tarafından paylaşılan bilgiye göre, sözleşmeli üretim modeliyle yerli üreticiye önceden planlanan alım garantisi sunuluyor. Bu sistem sayesinde çiftçiler ürettikleri ürünleri kime, ne zaman ve hangi şartlarda satacaklarını önceden biliyor; pazarlama riski ortadan kalkıyor. ANFA, üretim sürecinde fide, bakım ve teknik destek gibi katkılar da sunarak üreticinin yanında yer alıyor.

Beypazarı’ndaki seralarda özenle yetiştirilen petunyaların, başkent genelindeki park, bahçe ve refüjlerde yerini almaya başladığı belirtilirken, bu uygulamanın hem kırsal kalkınmaya katkı sağladığı hem de Ankara’nın estetik görünümünü güçlendirdiği vurgulandı.

ANFA tarafından konuyla ilgili paylaşılan videoda Peyzaj Mimarı Kübra Uzun Keleş, konuyla ilgili "ANFA Genel Müdürlüğü olarak Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında Beypazarı seralarımızda üretimini yaptığımız petunya fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Ankara'yı renk renk çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyoruz." şeklinde çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor.

Hem Üreticiye Kazanç Hem Başkent’e Güzellik

Sözleşmeli üretim modeliyle üreticilerle önceden yapılan anlaşmalar doğrultusunda çiçeklerin üretimi gerçekleştiriliyor. ANFA, ihtiyaç duyduğu süs bitkilerini bu modelle yerli üreticiden temin ederken, çiftçilere de alım garantisi sunuyor. Böylece üreticiler pazar kaygısı yaşamadan üretim yapabiliyor, Ankara halkı ise daha yeşil ve estetik bir çevreye kavuşuyor.

Tarımda planlı üretimi teşvik eden ve belediye ile üretici arasında güvene dayalı bir ilişki kuran bu model, kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlıyor. ANFA yetkilileri, kent genelinde peyzaj çalışmalarının yıl boyunca aralıksız süreceğini belirtti.

Sözleşmeli Üretim Modeli Nedir? Artıları Nelerdir?

Planlı tarımın, çiftçinin ve piyasanın kazandığı üretim modeli

Sözleşmeli üretim, üretici ile alıcı arasında hasat öncesinde yapılan yazılı bir anlaşma ile üretimin planlandığı bir tarımsal modeldir. Bu sistemde taraflar; üretilecek ürünün miktarı, kalitesi, teslim tarihi, fiyatı ve ödeme şekli gibi detayları önceden belirleyerek karşılıklı sorumluluk üstlenir. Model, özellikle tarımsal belirsizlikleri azaltmak ve güvenli bir piyasa oluşturmak için tercih edilmektedir.

Sözleşmeli Üretim Modelinin Başlıca Artıları

Çiftçiye Güvence Sağlar Pazar garantisi: Üretici, ürününü kime satacağını ve hangi fiyata satacağını önceden bilir. Gelir istikrarı: Fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden belirlenen gelir üzerinden planlama yapabilir. Macron ve eşi Brigitte'in uçağında ilginç anlar İçeriği Görüntüle Girdi desteği: Bazı sözleşmelerde tohum, gübre ve zirai ilaç desteği alabilir. Alıcı İçin Kaliteli ve Sürekli Tedarik Standart ürün: Kalite, miktar ve teslim süresi önceden belirlendiği için daha kontrollü tedarik sağlanır. İzlenebilirlik: Ürünün nerede, nasıl üretildiği belgelenebilir. Bu da güvenli gıda zinciri açısından önemlidir. Tarımda Planlama ve Verimlilik Artar Üretim planlaması: Bölgeye ve ihtiyaca göre neyin ne kadar üretileceği önceden belirlenebilir. İsraf azalır: Plansız üretimin yol açtığı ürün fazlası ya da yokluğu gibi durumlar en aza iner. Kırsal Kalkınmayı Destekler Küçük üreticiler için fırsat: Piyasaya erişimi olmayan üreticiler, bu modelle ürününü doğrudan alıcıya ulaştırabilir. Sürdürülebilirlik: Tarımda süreklilik sağlanır, köyden kente göçün azalmasına katkı sağlar. Kimler Uyguluyor?

Türkiye’de belediyeler, kooperatifler, tarım şirketleri ve gıda sanayi firmaları, sözleşmeli üretim modeliyle üretim yaptırmaktadır. Özellikle yerel yönetimler (örneğin Ankara’daki ANFA gibi) park ve bahçelerde kullanılacak süs bitkilerini bu yöntemle yerli üreticiden temin ederek hem tarımı destekliyor hem de maliyet kontrolü sağlıyor.