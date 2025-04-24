Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özkaya'nın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 63. kuruluş yıl dönümünde, başkanvekillerimiz, üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Zatıalinizin önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ve demokratik hukuk devleti ilkesini korumakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de insan haklarına dayalı anayasal düzenin teminatı olma sorumluluğunu azimle sürdürmektedir.

Sizden aldığımız ilham ve rehberlikle, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da 'Türk milleti adına' verdiğimiz kararlarda, aziz milletimizin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için adalet ve hakkaniyet odaklı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe iz bırakan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."