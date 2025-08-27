Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı için belirlenen tüm kontenjanlarını doldurdu.

Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi, öğrencilere sunduğu güçlü akademik altyapı, geniş sosyal imkanlar ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ile bu yıl da en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar hariç örgün lisans ve önlisans programlarında 2 bin 938 kontenjana karşılık 2 bin 967 öğrenci yerleştirildi.

AÇIKÖĞRETİM VE ÖRGÜN EĞİTİM YÜZDE 100 DOLU!

Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans programlarında ise 50 bin 800 kontenjana karşılık 51 bin 985 öğrenci yerleştirildi. Böylece örgün ve Açıköğretim programlarında yüzde 100'lük doluluk oranı yakalanmış, ek yerleştirmelerle birlikte bu oran yüzde 102,3'e ulaşmış oldu.

Açıköğretim, örgün öğretim ve lisansüstü programlarıyla her yıl yüz binlerce öğrenciye eğitim imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi, bu başarısıyla hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından öğrencilerin gözdesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin, akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı, öğrenci dostu kampüsü ve uluslararası projeleriyle öğrencilerin geleceklerine yön verdiğini kaydetti.

Tüm kontenjanların dolmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Adıgüzel, 'Yeni öğrencilerimizi Eskişehir'in eşsiz kampüs ortamında en iyi şekilde karşılamaya hazırız.' ifadesini kullandı.