Türk Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi Tatbikatı', insansız sistemlerin aktif rol aldığı bir dönüm noktası oldu. Tatbikatta, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği AKINCI, AKINCI-S ve ANKA-3 gibi İHA’lar, insanlı savaş uçakları eşliğinde ilk kez doğrudan bombardıman görevinde kullanıldı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, bu yeniliğin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapasitesindeki teknolojik dönüşümün güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Kuş, “İHA’ların bombardıman görevinde rol alması ve insanlı unsurlarla koordineli çalışması, geleceğin savaş konseptine hazırlıklı olunduğunun kanıtıdır” dedi.

16 Ülke, 300x400 km'lik Alanda Tatbikata Katıldı

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO fiilen katılırken; Brezilya, Bulgaristan, Malezya, Mali ve Nijerya gözlemci olarak yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri F-16, F-4E/2020, KC-135R, ANKA-S, Akıncı İHA ve CN-235 uçaklarıyla katılırken, Deniz Kuvvetleri de 3 fırkateynle destek verdi.

Tatbikat, Tuz Gölü ve çevresinde yaklaşık 300x400 kilometrelik bir alanda yapıldı. Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, Avrupa’daki tek taktik eğitim merkezi olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar 54 eğitim döneminde yaklaşık 27 bin sorti uçuş gerçekleştirildi.

Gerçeğe Yakın Senaryolar, Modern Savaş Taktikleri

Eğitimde senaryo gereği kırmızı kuvvetler tarafından atıldığı varsayılan çok sayıda seyir füzesi, mavi kuvvetlerce önlenerek imha edildi. Bu senaryolarla, modern savaş ortamında karşılaşılması olası tehditlere karşı refleks ve koordinasyon kabiliyetleri test edildi.

Angajman kuralları çerçevesinde önleyici hava harekatları, caydırıcılık teknikleri ve birleşik harekat uygulamaları da eğitim kapsamında pilotlara verildi.

Geleceğin Hava Gücüne Hazırlık

Tümgeneral Kuş, tatbikatta insanlı ve insansız hava araçlarının entegrasyonunun yüksek başarıyla test edildiğini vurgulayarak, “Bu yalnızca bir eğitim değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleceğin harekat ortamına hazırlık vizyonunun sahadaki yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Tatbikat 4 Temmuz'da sona erecek.