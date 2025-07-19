GONCAGÜL KONAŞ

Altındağ Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel tarım kültürünü yaşatmayı amaçlayan “9. Altınköy Hasat Şenliği”, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirilen şenlikte buğday tırpanla biçildi, düvenle harman yapıldı, köy fırınlarında ekmek pişirildi. Etkinliğe katılan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, çocukların şehir yaşamı dışında kırsal deneyim kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Altınköy sadece bir gezi alanı değil, müze gibi eğitimle bütünleşmesi gereken bir yer.” dedi.

“BURADA GELENEKSEL KÖY YAŞAMI SERGİLENİYOR”

Başkan Veysel Tiryaki, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Altınköy Açık Hava Müzesi’nin kuruluş hikayesinden bugüne kadar geçirdiği dönüşümü anlattı. Tiryaki, “Burası bir açık hava müzesi. Dünyada da örnekleri var. Geçmiş köy yaşamını bilmeyen, geleneksel tarımı ve yaşam tarzını deneyimlememiş şehirli çocukların bunu yaşayabilmeleri için, eğitimin hatta ilk öğretimin bir parçası olarak bu tür müzeler kuruluyor.” dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen Altınköy’ün ağaçlandırılması ve köy yaşantısının yeniden canlandırılması sürecine dikkat çeken Tiryaki, “Bu gördüğünüz bütün ağaçlar sonradan dikildi. Burada geleneksel köy yaşamı sergileniyor. Sebze bahçeleri, tarlalar, değirmenler, çamaşırhaneler, yaylalar, hayvanlar, bakırcısı, demircisi, kalaycısı, köyün okulu, camisiyle birlikte bir köy yaşamı var.” diye konuştu.

HASAT ŞENLİĞİNDE TIRPANLARLA BUĞDAY BİÇİLDİ, DÜVENLE HARMAN YAPILDI

Etkinlikte geleneksel tarım yöntemlerinin tanıtıldığını belirten Başkan Tiryaki, “Bugün sabahtan geleneksel tarımda tarlalar tırpanlarla biçiliyordu, nohut tarlaları oraklarla biçiliyordu. Onları göstermek istedik. Tırpanlarımızı çekiştirdik, tarlalara çıktık, biçtik. Sonra harman yerine geçtik. Harman yerinde düven sürdük.” ifadelerini kullandı.

Düvenin nasıl çalıştığını da anlatan Tiryaki, “Düvende çakmaklar vardır. O taşlar buğday saplarını keser. Akşama kadar bir hayvanla o çekilir. Ve buğdayla sapı ayrılır. Rüzgarla saman savrulur, buğday ayrılır. O buğday değirmende una dönüştürülür ve köylü o unla ekmeğini hazırlar.” dedi.

“ALTINKÖY’Ü MÜZE MANTIĞIYLA ZİYARET ETMEK GEREK”

Şenlik boyunca ziyaretçilere Altınköy’ün değirmeninde öğütülen undan yapılan ekmekler ikram edildiğini söyleyen Başkan Tiryaki, “Fırında ekmekler yaptık. Köy meydanında kazanlar kaynıyor, aşureler yapılıyor. Sanatla uğraşan misafirlerimiz var. Her geçen gün zenginleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altınköy’ün özellikle şehirli çocuklar için önemli bir deneyim alanı sunduğunu belirten Tiryaki, “Şehirde, atari salonlarında, bilgisayar oyunlarıyla büyüyen çocukların vakit geçirebileceği bir yer burası. Koyunlar, inekler, kazlar, tavuklarla iç içe koşup oynuyorlar. Ankara’da yaşayan aileler çocuklarını mutlaka buraya getirmeli.” dedi.

Altınköy’ün artık Ankara’nın tanınan ve talep gören bir mekânı olduğunu da vurgulayan Tiryaki, “Burası belediye tarafından işletilen bir yer. Profesyonel restoran değil ama köy kahvesi var, gözleme, bazlama, çay-kahve içilecek yerler var. Amaç burada müze. Çocukların buraya müze mantığıyla gelmesi lazım.” şeklinde konuştu.

“BELEDİYECİLİK ARTIK SADECE YOL YAPMAK DEĞİL”

Tiryaki, belediyecilik anlayışının da değiştiğine işaret ederek, “Artık belediyecilik sadece yol, altyapı yapan yerler değil. Toplumun ihtiyaçları değişiyor. Bunları karşılayacak belediyecilik yapmak lazım.” dedi.

Göreve yeniden başlamasının üzerinden bir yıl geçtiğini söyleyen Başkan Tiryaki, bu süreçte kaynakları verimli kullanarak belediyeyi borçsuz bir şekilde hizmet verebilir hale getirdiklerini belirterek, “Belediyeyi kendi kaynaklarıyla, borçlanmadan ayakta durabilecek bir hale getirdim. Herkes maaşını düzgün alıyor. Sigortalar, primler yatıyor. Vatandaşa normal rutin hizmetleri yaptık.” diye aktardı.

Son olarak hayata geçirdikleri yeni projeleri de sıralayan Tiryaki, “Bağımlılık merkezi açtık. Yeni kreş temelleri attık. Asıl projelerimiz bundan sonra başlayacak.” diyerek yeni yatırım dönemine işaret etti.