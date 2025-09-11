Altındağ’da asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde eş zamanlı yürüttükleri yol açma ve asfaltlama çalışmalarıyla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, ekiplerden bilgi alarak kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Tiryaki, hizmetlerin kısa sürede tamamlanması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Altındağ’ın her mahallesine eşit şekilde hizmet götürmek için gece gündüz sahadayız. Halkımızın desteği bize güç veriyor” dedi.

Asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde de farklı bölgelerde süreceğini ifade eden Tiryaki, önceliğin vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere verildiğini söyledi. Altındağlıların belediyeye Altın Masa Çağrı Merkezi, WhatsApp ihbar hattı ve sosyal medya üzerinden kolayca ulaşabileceğini hatırlatan Tiryaki, “Altındağ’ı daha da güzelleştirmek için bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.