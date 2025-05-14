Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bunun üzerine Altındağ Belediyesi ilçede bulunan Kurban Kesim alanında temizlik işlemlerine devam ediyor. Belediye her bayram olduğu bu bayramda kurban alanını temizleyerek, vatandaşlara daha iyi hizmet sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye, kurban satış alanın da iyice temizlendiğini belirterek; "Ankara'nın en büyük ve en modern Kurban Kesim Alanı'nda, Kurban Bayramı öncesi detaylı temizlik ve bakım çalışmalarımız başladı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tüm hemşehrilerimizi hijyenik ve pırıl pırıl olan kurban satış alanımıza bekliyoruz." dedi