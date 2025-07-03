Festivalin yarışma başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 17 Ağustos 2025. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin Onursal Başkanlığını Zeydan Karalar üstleniyor. Festival, Türk sinemasının yeni yapımlarını izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular aşağıdaki yarışma kategorilerine göre farklı platformlardan yapılacak:

•Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

•Ulusal Belgesel Film Yarışması

Başvuru adresi: www.altinkozaff.org.tr

•Uluslararası Kısa Film Yarışması

•Ulusal Kısa Film Yarışması

•Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

Başvuru adresi: filmfreeway.com/32ndAdanaGoldenBoll



Altın Koza Film Festivali Nedir?

İlk kez 1969 yılında Adana’da düzenlenen Altın Koza Film Festivali, Türk sinemasının gelişimine katkı sunmak amacıyla başlatıldı. Zaman içinde Türkiye’nin en köklü ve saygın sinema festivallerinden biri haline gelen Altın Koza, çeşitli dönemlerde verilen aralara rağmen sinema dünyasında önemini korumayı başardı. Festival, ulusal ve uluslararası düzeyde sinemacıları buluşturan güçlü bir platform olmayı sürdürüyor.