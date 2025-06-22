Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayın gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi uyarınca yürütülürken, bu madde, “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” suçunu düzenliyor ve cezai yaptırımı oldukça ağır. Altaylı, yayında sarf ettiği ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dolaylı yoldan tehditte bulunduğu iddiasıyla suçlandı.

Altaylı'nın Savunması: “Tarihi Yorum Yaptım, Tehdit Yok”

Fatih Altaylı, savcılık ifadesinde söz konusu yayının bir tehdit unsuru taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit ya da hakaret kastım yoktur. Söylediklerim tarihsel bir perspektif içeren yorumlardır. Türk halkının yöneticilere karşı tarih boyunca eleştirel bir yaklaşım benimsediğini ifade ettim.”

Altaylı ayrıca, orijinal yayının yaklaşık 3 dakika uzunluğunda olduğunu, sosyal medyada paylaşılan 30 saniyelik kesitlerle bağlamın bilinçli olarak çarpıtıldığını savundu. Savcılığa orijinal videoyu içeren bir USB bellek sundu.

Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

Savcılık, ifadesi alınan Altaylı’yı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, Altaylı hakkında tutuklama, adli kontrol ya da serbest bırakma yönünde karar verecek.