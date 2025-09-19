NBA’de forma giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden Çağan Ata Taran için anlamlı bir destek verdi. Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını bağışlayan Şengün’ün hediyesi, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon lira alt limit ile açık artırmaya çıkarıldı.

SMA Hastası Çağan Ata İçin Umut

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğulları Çağan Ata’ya henüz 18 günlükken SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Valilik onayıyla başlatılan kampanya kapsamında aile, kermes ve konser gibi etkinliklerle destek toplamaya devam ediyor.

4 aylık Çağan Ata’nın tedavisi için 80 milyon liraya ihtiyaç duyulurken, şu ana kadar 55 milyon lira toplandı.

Aileden Destek Çağrısı

Anne Aleyna Taran, imzalı formanın önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu forma gerçekten hayati önem taşıyor. İş insanlarına sesleniyorum; Çağan Ata’ya destek olmak için bu formayı almalarını rica ediyorum.”

Baba Ahmet Miraç Taran ise duygularını şöyle ifade etti:

“Alperen Şengün’ü NBA’dan beri takip ediyorum. Bize destek olması beni çok mutlu etti. Bir forma almıyorsunuz, bir hayat veriyorsunuz. Formanın bir an önce satılmasını umuyorum.”