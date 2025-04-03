Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüşmesinden sonra başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi kararını eleştirdi. Scholz, Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük vergilerini ekonomik hata olduğunu kaydederek, Trump'ın tarife kararının temelde yanlış olduğunu ve küresel ekonominin bundan olumsuz etkileneceğini vurguladı. Scholz, “Bu, tüm dünyada refah oluşturan ve esasen Amerikan çabalarının sonucu olan ticaret düzenine yapılan bir saldırıdır” dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğunun altını çizen Scholz, “Bu da bize bir ticaret savaşını önlemek için ABD hükümetiyle görüşmeler yapma gücü vermektedir. Biz çatışmaya değil, iş birliğine bağlıyız. Avrupa'nın çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir” diye konuştu.