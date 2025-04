Dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan grup, 6 Kasım'da İstanbul'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek. Grup, konserde hitlerini sahneye taşıyacak ve yeni kayıtlarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Grubun kurucusu Lauri Ylönen, konsere ilişkin "Turneye çıkmayalı uzun zaman oldu, o yüzden 2025'te dünya turuna çıkacağımız için gerçekten çok heyecanlıyız. Turnemiz gitgide büyümeye başladı ve daha açıklanacak tarihlerimiz de var. Dinleyicilerimizle takılacağımız günleri dört gözle bekliyoruz. Onları yeniden görmek o kadar eğlenceli olacak ki! Ne de olsa aile gibiyiz." ifadelerini kullandı.

The Rasmus, 1994 yılında kuruldu ve 2003'te yayımladıkları "Dead Letters" albümüyle ün kazandı. Özellikle "In the Shadows", "First Day of My Life" ve "Guilty" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Konserin biletleri, Bubilet platformu üzerinden satışa sunuldu.