Allianz Türkiye’nin, Allianz Teknik danışmanlığında ve TEGV iş birliğiyle yürüttüğü “Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar” programı, çocuklara afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerini kazandırmayı hedefliyor. Projenin ikinci etabında, çocuklar Allianz Teknik’i ziyaret ederek öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında uzmanlar eşliğinde afetlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı, çocuklar gerçekçi simülasyon ortamlarında ‘çök-kapan-tutun’ gibi hayati öneme sahip yöntemleri deneyimledi.

Etkinlik, Oyun ve Eğitimle Desteklenen Program 3 Etapta Sürüyor

İlk etapta, TEGV etkinlik noktalarında 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik iki modüllü eğitim programı hayata geçirildi. Eğitimlerde doğal afet türleri, davranış biçimleri ve güvenli yaşam konuları oyunlar, videolar ve tatbikatlarla öğretildi.

İkinci etapta çocuklar, Allianz Teknik merkezine bireysel ya da çevrim içi ziyaretlerle katılarak öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimliyor. Üçüncü etapta ise özel olarak hazırlanan kutu oyunuyla afet bilinci, eğlenceli bir yöntemle daha fazla çocuğa ulaştırılacak.

Programın 3 yıl içerisinde 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Allianz Teknik: Türkiye’nin İlk Akredite Deprem Laboratuvarı

Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, “Afet bilinci, çocuklarımıza erken yaşta kazandırılması gereken bir yaşam becerisi. Allianz Teknik olarak yalnızca teknik değil, toplumsal katkı açısından da sorumluluk üstleniyoruz" diyerek projeye verdikleri önemi belirtti.

Eren ayrıca, Allianz Teknik’in Türkiye’nin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek deprem laboratuvarı olduğunu anımsatarak, “Burada çocuklara güvenli yaşam kültürünü benimsetmek bizim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.