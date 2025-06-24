Aksaray-Adana kara yolunda otomobil ile TIR’ın çarpıştığı trafik kazasında, Remzi Alkaya (41) ve 14 yaşındaki oğlu Yaşar Efe Alkaya yaralandı. Yaralılardan Yaşar Efe Alkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolundaki bir kavşakta meydana geldi. Remzi Alkaya’nın kullandığı 68 FP 741 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet Ardıç (31) idaresindeki 34 BHV 575 plakalı TIR’la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan baba ve oğlu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşar Efe Alkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

TIR sürücüsü Ahmet Ardıç, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.