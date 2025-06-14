34 ülkede 59, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 100 noktaya sefer yapan AJet Babalar Günü’nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Haziran 2025 saat 23:59’a kadar satışa sunulacak. AJet Mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü’ne özel indirimli biletler, 15 Eylül – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek. AJet’in Babalar Günü kampanyasıyla 80 bin koltuk satışı gerçekleşecek. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında 'AJETBABA' indirim kodunun yazılması yeterli görülecek. İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç total ücret üzerinden geçerli olacak.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) -