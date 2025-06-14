Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer gönderildi. Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı esnasında çıktığı tespit edildi. Alevler rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği aktarıldı. Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesine devam ediyor.

Kadir ÖZEN-Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)-