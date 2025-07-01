Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının artan tehdidine dikkat çekerek, yeni organizasyonların şart olduğunu belirtti. Özkara, “Orman köylerini boşaltmak yerine yerinde koruyarak, yangın direncini artırmalıyız” diyerek ‘Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi’ni tanıttı. Proje kapsamında, yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak köylerin yangına karşı korunması ve çevredeki yanıcı maddelerin temizlenmesi amaçlanıyor.

İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklıklar Yangın Riskini Artırıyor

Özkara, orman yangınlarının temel sebeplerinden birinin aşırı sıcaklıklar ve kuraklık olduğunu vurguladı. Son dönemde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması, bağıl nemin yüzde 20’nin altına düşmesi ve şiddetli rüzgarların yangınların kontrolünü zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan anormal hava olaylarının yangın riskini artırdığına vurgu yaptı ve mevcut yöntemlerin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teknoloji ve Bilimle Erken Müdahale Mümkün

Meteoroloji ve teknolojinin orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynadığını söyleyen Özkara, insansız hava araçları (drone) kullanımının erken müdahale şansını artırdığını belirtti. Bilimsel tahminlere göre hareket etmenin önemini vurgulayan Özkara, “Erken müdahale ve toplumun otokontrollü yaklaşımı, yangınlarla mücadelede başarıyı getirir” dedi. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve katılımcı organizasyonların güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.